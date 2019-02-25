شكرا لقرائتكم خبر عن بالعربي.. سجل الزعيم «نظيف» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) ‫⁦‪@abomroan99 ‏بعد تعادل الفريق الهلالي مساء اليوم أمام فريق الاتحاد السكندري سلبيا ضمن إياب البطولة العربية، يواصل الزعيم الأزرق تقديم مستوياته الرائعة هذا الموسم ويحافظ على سجله في هذه البطولة خاليا من الخسائر، حيث لعب ست مباريات فاز في خمس منها وتعادل في مباراة واحدة ‏وسجل 11‏ هدفا.‬

‏بعد تعادل الفريق الهلالي مساء اليوم أمام فريق الاتحاد السكندري سلبيا ضمن إياب البطولة العربية، يواصل الزعيم الأزرق تقديم مستوياته الرائعة هذا الموسم ويحافظ على سجله في هذه البطولة خاليا من الخسائر، حيث لعب ست مباريات فاز في خمس منها وتعادل في مباراة واحدة ‏وسجل 11‏ هدفا.‬

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