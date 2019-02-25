شكرا لقرائتكم خبر عن أول انتصار لفوساتي مع الأهلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة) سجل المدير الفني للفريق الأهلاوي الأورغوياني خورخي فوساتي، انتصاره الأول مع فريقه الحالي منذ توليه الإشراف على تدريب الأهلي في الثامن من فبراير الجاري، إذ أشرف على الفريق في 4 مباريات رسمية انتصر في واحدة وتعادل في أخرى وخسر 2 أمام النصر والفتح في بطولة الدوري، فيما كسب أولى مباراته أمام الوصل مساء أمس على ملعب مدينة الملك عبدالله

سجل المدير الفني للفريق الأهلاوي الأورغوياني خورخي فوساتي، انتصاره الأول مع فريقه الحالي منذ توليه الإشراف على تدريب الأهلي في الثامن من فبراير الجاري، إذ أشرف على الفريق في 4 مباريات رسمية انتصر في واحدة وتعادل في أخرى وخسر 2 أمام النصر والفتح في بطولة الدوري، فيما كسب أولى مباراته أمام الوصل مساء أمس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة 2/1 ضرب بها موعدا مع الهلال في الدور القادم من البطولة.

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