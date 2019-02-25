شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب «الجوية» بطلاً لكاراتيه القوات المسلحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

اختتمت أمس بطولة الكاراتيه، ضمن دورة الألعاب الرياضية الـ17 للقوات المسلحة التي يستضيفها معهد الدفاع الجوي في جدة.

وحقق منتخب القوات الجوية المركز الأول، وكأس البطولة، والميداليات الذهبية، بينما جاء في المركز الثاني منتخب القوات البرية، وحل في المركز الثالث الحرس الملكي.

وتوج قائد مجموعة الحرس الملكي بالغربية اللواء عبدالله بن بكر المزيني، الفرق الفائزة، بحضور رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص، ورئيس لجنة الحكام السعودية رئيس لجنة حكام غرب آسيا للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري.

من جانبه، قال اللواء المزيني: تشرفت اليوم برعاية ختام بطولة الكاراتيه لدورة الألعاب الرياضية الـ17 للقوات المسلحة، وأهنئ معهد قوات الدفاع الجوي بالغربية على التنظيم الرائع للبطولة. كما لا يفوتني أن أتقدم بالتهنئة للفرق الفائزة بالمراكز المتقدمة، نتيجة لثمار الاستراتيجية التدريبية، لرفع كفاءة المنتخبات العسكرية، لمواكبة ومنافسة المنتخبات العسكرية العربية والدولية. وختم اللواء المزيني حديثه بتقديم الشكر لعموم القطاعات العسكرية المشاركة بالدورة، على ما بذلوه من جهود مخلصة ومشرفة لقطاعاتهم.

هذا وتختتم غدا بطولة اختراق الضاحية بمشاركة جميع المنتخبات، كما تتواصل منافسات «كرة القدم صالة» بـ3 مباريات تجمع منتخب الخدمات الطبية مع منتخب الدفاع الجوي، ومنتخب القوات الجوية مع الصواريخ الاستراتيجية، ومنتخب الحرس الملكي مع منتخب البحرية.