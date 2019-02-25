العميد يودع بيليتش ويستقبل سييرا

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) وقف مدرب الاتحاد العائد من جديد لقيادة العميد التشيلي سييرا، على أبرز نقاط الضعف، الفني في فريق الأهلي قبل مواجهة الديربي يوم الجمعة القادم على ملعب الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير وقف مدرب الاتحاد العائد من جديد لقيادة العميد التشيلي سييرا، على أبرز نقاط الضعف، الفني في فريق الأهلي قبل مواجهة الديربي يوم الجمعة القادم على ملعب الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ حرص سييرا وجهازه المساعد على كسب الوقت، والبدء رسميا غدا (الثلاثاء) في التحضيرات الفنية لمباراة الأهلي القادمة. وسيستهل سييرا انطلاقته التدريبية لكتيبة النمور الاتحادية باجتماع مع اللاعبين قبل بدء مهماته الفنية التي ينوي تنفيذها في مواجهة الأهلي. من جهة أخرى، ودع المدرب الكرواتي بيليتش لاعبي الفريق الاتحادي اليوم (الإثنين)، عقب إنهاء عقده وجهازه المساعد. حضر «الوداعية» رئيس النادي المهندس لؤي هشام ناظر، الذي قدم شكره لبيليتش ومساعديه على فترة العمل التي قضوها مع الفريق الاتحادي الأول، متمنيا لهم التوفيق في المرحلة القادمة.



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