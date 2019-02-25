شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والهلال في نصف نهائي «نار» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة)

ضرب الأهلي والهلال موعداً جديداً ضد بعضهما، بعد أن تمكنا من تجاوز الوصل الإماراتي والاتحاد الإسكندري مساء اليوم (الإثنين)، ضمن لقاءات جولة الإياب لدور الـ8 لبطولة زايد للأندية الأبطال، إذ تعادل الهلال سلبياً مع الاتحاد الإسكندري، ليتأهل بمجموع اللقاءين بعد فوزه ذهاباً بثلاثية نظيفة، فيما تجاوز الأهلي ضيفه الوصل، بعد أن قلب تأخره لفوز 2/1، ليتأهل بعد تعادله في الذهاب بهدفين لكل منهما.

فعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ورغم تأخر الأهلي في الشوط الأول بهدف جاء عن طريق علي صالح مهاجم الوصل من هجمة مرتدة في الدقيقة 38، إلا أن الأهلي عاد للمباراة مع بداية الشوط الثاني من رأسية متقنة من مدافعه باولو دياز في الدقيقة 52، وفي الدقيقة 90 أبدع سلمان المؤشر وقدم فاصلا مهاريا بمراوغته حارس الوصل حميد النجار، ليضع الكرة بسهولة في المرمى هدفا ثانيا للأهلي، ليتأهل رسمياً لدور الـ4.

وعلى ملعب برج العرب في الإسكندرية، حقق الهلال المطلوب بالتأهل لدور نصف النهائي بأقل مجهود، بعد أن خرج بالتعادل السلبي مع مضيفه الاتحاد الإسكندري، مستفيداً من تفوقه في لقاء الذهاب في الرياض 3/0. وشهد اللقاء بداية هلالية، وكاد ناصر الدوسري يهز الشباك ولكن القائم وقف لتسديدته، وعاد فريق الاتحاد للسيطرة على اللقاء ولكن دون فعالية تذكر، ما عدا كرتين في الشوط الثاني تألق الحارس عبدالله المعيوف وصدهما بصعوبة ليحافظ على نظافة شباكه، ولينتهي اللقاء بالتعادل السلبي، وتأهل الهلال.