وزارة الشباب والرياضة تنفذ المشروع الوطني لرعاية الموهوبين

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تنفذ وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة أفريكانو سيمو سبورت المصرية الهولندية, المشروع الوطني لرعاية الموهوبين .

ويهدف المشروع إلى اختيار أفضل 30 محترفا للمشاركة في البطولة الدولية للموهوبين بهولندا والتي ستقام في أغسطس 2019 واختيار 10 لاعبين من أعمار أخرى لعمل معايشة مع الأندية الهولندية.

وتقام فترة الاختبارات خلال الفترة من 2019/3/1 إلى 2019/7/15 بمعدل من 3 إلى 5 أيام لكل محافظة والتي تتم بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن يتم عمل معسكر لعدد 100 لاعب لانتقاء أفضل 30 لاعبا من الأعمار من 15-18 سنة لتشكيل منتخب للموهوبين المحترفين والإعداد للاشتراك في البطولة الدولية للموهوبين بهولندا.

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