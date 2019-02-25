شكرا لقرائتكم "يويفا" يُدين تصرف سيميوني ويتوعده بعقوبة تأديبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أدان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم الاثنين، الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني بسوء التصرف في أعقاب الواقعة التي صدرت منه خلال المواجهة أمام يوفنتوس الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

وعقب تسجيل خوزيه خيمينيز الهدف الثاني لاتلتيكو، صدرت تصرف غير أخلاقي من سيميوني سبق وأن تعرض لانتقادات بسببها عندما فعلها من قبل كلاعب مع فريق لاتسيو، وانتهت المباراة بين أتلتيكو ويوفنتوس بفوز الفريق الاسباني بهدفين دون رد في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وأكد "يويفا" أنه تابع الواقعة بشكل موجز، وأن اللجنة التأديبية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم ستقضي فيها في موعد لاحق، وقد يواجه سيميوني عقوبة الابتعاد عن المنطقة الفنية في مباراة الإياب أمام يوفنتوس والتي تقام في تورينو في 12 مارس المقبل.

وعلى الجانب الأخر فإن ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس يواجه أيضا إدانة بسوء التصرف بسبب تأخر فريقه عن النزول لأرض الملعب لتسديد ضربة البداية.