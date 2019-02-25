شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي طلبة: مشاركتى قليلة مع الزمالك بسبب أهلاويتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجدى طلبة، نجم المنتخب المصرى الأسبق، أن انتماءه للأهلى فى بداياته لم يمنعه من الانتقال للزمالك.

وقال طلبة فى تصريحاته إذاعية: إحنا عيلة أهلاوية، مدير عام نادى الزمالك كان يشاهد مباراة لى بمركز شباب الجيزة، ثم بعد ذلك طلبوا ضمى وتحدثت مع والدى وأخبرته بأننى سأنضم للزمالك، وطلب منى أن أتمهل لانضم للأهلى.

وتابع: ولكن تمسك الزمالك بى وبالفعل وقعت على عقود انتقالى للأبيض

وقال: جمهور الزمالك "بيزعل مني" بسبب انتمائى للأهلى ولكنى بالفعل فى النهاية انتمى للأخير، وهذا لا يمنع أن الزمالك صاحب فضل عليَّ.

وأضاف طلبة، أن انتماءه للأحمر كان سببًا رئيسيًا لعدم ظهوره بتشكيل الأبيض ما دفعه للرحيل مؤكدًا أن قرار رحيلى عن الزمالك جاء بعد "إلحاح" كبير من بعض المتواجدين بالنادى على عصام بهيج المدير الفنى للفريق فى ذلك الوقت لعدم إشراكى بسبب "أهلاويتي"

وأردف: وبالفعل خلال موسمين مع الزمالك لم أشارك إلا على فترات قليلة للغاية على الرغم من حب عصام بهيج لي.

وتطرق طلبة للحديث عن انتقاله للدورى اليونانى قائلاً: الصدفة وحدها كانت سببًا فى انتقالى لباوك اليونانى حيث كنت مع الزمالك بمعسكر فى يوغسلافيا، والنادى اليونانى كان يعسكر هناك أيضًا، وكنا نشاهد تدريبات بعضنا البعض.

وتابع: الجهاز الفنى لباوك شاهدنى فى التدريب مع الزمالك وأعجبوا بى وطلبوا ضمي، ورحبت بذلك.

واختتم: إبراهيم يوسف وأيمن يوسف ساندونى فى ذلك الوقت، ولكن كان هناك لاعب وحيد "حقود" أكد أنه إذا كان متواجدًا معنا فى المعسكر كان النادى اليونانى طلب ضمه هو، متابعًا: مسئولو نادى باوك اليونانى أنهوا إجراءات ضمى هناك بالكامل خلال المعسكر.