شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يعلن جاهزيته لمعسكر المنتخب رغم الإصابة بمزق فى السمانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عواد، حارس مرمى الوحدة السعودى، أن الأشعة التى خضع لها أثبتت تعرضه للإصابة بمزق من الدرجة الأولى إلى الثانية فى عضلة السمانة، متمنيًا من الله الشفاء العاجل.

وأضاف عواد فى تغريدة عبر صفحته على تويتر: "تواصلت مع الجهاز الفني والجهاز الطبي للمنتخب وسأخوض تدريبات على فترتين خلال الأسبوع المقبل إن شاء الله وسأقاتل من أجل اللحاق بمباراة الهلال المقبلة إن شاء الله أو مبارة النصر يوم 16".

وتابع حارس الوحدة السعودى: "بعدها سأكون جاهزًا للمعسكر إذا وقع على الاختيار سأكون جاهزًا تمامًا باْذن الله تعالي لأنال شرف تمثيل منتخب مصر بإذن الله تعالى".

كان أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى، أكد أن عواد لن يلحق بمعسكر الفراعنة فى مارس المقبل، الذى يشهد مباراتىّ النيجر ونيجيريا.

وقال ناجى، فى تصريحات إذاعية: "عواد تعرض للإصابة بمزق فى عضلة السمانة وسيحتاج للعلاج لفترة تمتد من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مؤكدًا أنه الصعب أن يلحق عواد بمعسكر المنتخب في مارس المقبل".

وأوضح ناجى أن المعسكر المقبل سيشهد انضمام وجوه جديدة لصفوف المنتخب، وستتم مناقشة الأسماء المرشحة في اجتماع الجهاز الفنى مع خافيير أجيرى مدرب الفراعنة المقرر له مساء اليوم الاثنين.