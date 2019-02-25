“الآن” تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وبترو اتليتكو الأنجولي اليوم على...

يمكن مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتليتكو الانجولي عبر القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة مجاناً على مختلف الأقمار الصناعية دون النايل سات اليوم الاحد 24 فبراير، حيث يستضيف الفريق المصري نظيره الأنجولي في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب برج العرب بالجولة الثالثة، ويحاول الزمالك تحقيق الفوز الأول له بدور المجموعات من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية بعدما جمع نقطة وحيدة من أول مواجهتين.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم

طرق عديدة تُمكنك من مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتليتكو اليوم، إما عن طريق قناة بي إن سبورت المُشفرة، أو عن طريق متابعة اللقاء على القنوات المجانية التي سوف تقوم بإذاعة المواجهة على الهوت بيرد وغيره من الأقمار المتنوعة، وستكون المباراة بجودة مميزة لكافة محبي الفريق الأبيض في الوطن العربي أجمع.

تردد القنوات المجانية الناقلة للزمالك وبترو اتليتكو

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك

يمكنكم ضبط ترددات القنوات من خلال القيم أدناه، ومشاهدة مباراة الزمالك ضد بترو اتلتيكو مجاناً ومباشرة في الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

قناة ARENA SPORT على القمر يوتلسات عبر التردد 11512 معدل ترميز 3000 استقطاب عمودي

تردد قناة 3 Sport على القمر الأفغاني عبر التردد 11293 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة AZ Tv على القمر الأذري عبر التردد 11169 معدل ترميز 20400 استقطاب أفقي

تردد قناة CBC SPORT HD على القمر الأذري عبر التردد 11135 معدل ترميز 27500 استقطاب أفقي

نوضح للمتابعين إن مباراة الزمالك وبترو اتليتكو الأنجولي اليوم في كأس الكونفيدرالية الافريقية سيتم إذاعتها على قناة beIN SPORTS HD 1.

ومن خلال تلك المواجهة يسعى الفريق الأبيض إلى الانتصار وعودة الثقة على المستوى القاري بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها من فريف جورماهيا الكيني بأربعة اهداف لهدفين وتعادله على ملعبه أمام نصر حسين داي بالجولة الثانية.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، حيث يقع معه كلاً من نصر حسين داي الجزائري وجورماهيا الكيني بجانب الفريق الأنجولي الذي يلتقيه اليوم.

تلك هي القنوات الناقلة للمباراة حتي الآن، والتي من الممكن أن تشاهدوا مباراة الزمالك وبيترو اتلتيكو اليوم على شاشتها.

تلك هي المواجهة الأولى بين الزمالك وبيترو اتلتيكو الانجولي، حيث لم يلتقيا مطلقاً على مدار التاريخ، حيث يأمل كل فريق في حصد الثلاث نقاط لاستكمال المشوار الأفريقي.