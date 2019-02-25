نتيجة مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو اليوم الأحد في الجولة الثالثة بالكونفدرالية “الزمالك يتعادل...

نقدم لكم من خلال المقال متابعة نتيجة مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، حيث نسعى للتسهيل على جميع متابعينا عبر المقال في التعرف على نتيجة مباراة الزمالك اليوم في واحدة من المباريات الهامة للفارس الأبيض هذا الموسم بدور المجموعات، وهي المباراة التي يترقبها جميع عشاق الفارس الأبيض.

مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو الأنجولي

من المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو اليوم الأحد الموافق 24 فبراير 2019 في دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية على ملعب برج العرب في المواعيد التالية:

الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة

الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة

الساعة 23:00 بتوقيت أبوظبي

وستكون مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو منقولة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت من خلال قناة بي ان سبورت HD 1 بتعليق محمد فوزي.

نتيجة مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو

الزمالك بترو اتلتيكو 1 1