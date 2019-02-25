نتيجة مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو اليوم الأحد 24-2-2019 في الكونفدرالية الإفريقية

نتيجة مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو اليوم الأحد الموافق 24-2-2019 ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث تترقب الجماهير متابعة مباراة الزمالك في مباراة لا بديل فيها عن الفوز بالنسبة للفارس الأبيض من أجل مواصلة المنافسة على التأهل للدور التالي من البطولة.

يدخل الزمالك مباراة اليوم، وهو يتذيل المجموعة الثالثة في الكونفدرالية برصيد نقطة واحدة من مباراتين، فقد خسر الزمالك في الجولة الأولي أمام فريق جور ماهيا الكيني على ملعبه بنتيجة 4-2، بينما تعادل الزمالك في الجولة الثانية أمام نصر حسين داي بهدف لكل فريق في نهاية المباراة.

مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو

من المقرر أن يكون موعد مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو اليوم الأحد الموافق 24 فبراير 2019 في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساء بتوقيت أبوظبي على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبترو اتلتيكو

يبحث الكثير من الجماهير عن قنوات مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو مباشر اليوم في الكونفدرالية، حيث ستكون المباراة منقولة من خلال قناة بي ان سبورت HD 1 بتعليق الكابتن محمد فوزي.

نتيجة مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو

الزمالك 1 بترو اتلتيكو 1