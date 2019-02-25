بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والجونة يلا شوت لايف كورة اونلاين On Sport HD الشوط الثاني الدوري...

بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والجونة اليوم يوتيوب ON LINE LIVE اليوم الاحد 24/2/2019، في الجولة الرابعة والعشرون من الدوري المصري لكرة القدم، حيث يلتقي الاهلي ضد الجونة في لقاء مرتقب من جميع الجماهير المصرية الاهلاوية والزملكاوية نظراً لاشتعال المنافسة على لقب الدوري المصري لكرة القدم بين الفريقين، لهذا ستكون نسب مشاهدة مباراة الاهلي والجونة مرتفعة للغاية في هذه المواجهة.

بث مباشر الاهلي والجونة

مباراة الاهلي والجونة مباشر yalla shoot، يلتقي الفريقين اليوم في الدوري المصري لكرة القدم حيث يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 45 نقطة في جدول ترتيب المسابقة، سيصعد إلي المركز في حالة تحقيق ثلاثة نقاط من مباريات الثلاثة المؤجلة، أما الجونة فيحتل بعد فوزه على بيراميدز الأسبوع الماضي المركز العاشر برصيد 26 نقطة بدون أى مباريات مؤجلة، وقد ارتفع مستوي الفريقين خلال الفترة الأخيرة بعد موسم الانتقالات الشتوية.بث مباشر مباراة الاهلي يلا شوت

مباراة الاهلي والجونة يلا شوت

يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر اليوم كورة أونلاين، يلتقي الاهلي والجونة اليوم في تمام الساعة الرابعة بتوقيت جمهورية مصر العربية، الخامسة بتوقيت الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، المباراة ستكون منقولة على قنوات أون سبورت وقناة النيل للرياضة وسنقوم من خلال تلك المقالة بوضع البث الحي والمباشر لمباراة الاهلي ضد الجونة كورة لايف نايل سبورت قبل بدايتها مباشرة، فكونوا متابعين معنا.

مشاهدة الاهلي والجونة بث مباشر

ومن المتوقع أن يلعب فريق الجونة بدون اللاعبين المعارين من الاهلي، وهم الرباعي الجزار وأحمد ياسر ريان واكرم توفيق وأحمد حمدي، حيث هناك بند ضمن عدم لعبهم هذا اللقاء إلا بموفقة الأهلي.

ستنطلق مباراة الاهلي والجونة بث مباشر في تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت مصر، وسيتم إذاعتها من خلال قناة on sport hd، وأيضاً قناة النيل للرياضة.

حراسة المرمى : الحارس الدولي شريف إكرامي.

: الحارس الدولي شريف إكرامي. خط الدفاع : الرباعي محمد هاني – سعد سمير – أيمن أشرف – علي معلول.

: الرباعي محمد هاني – سعد سمير – أيمن أشرف – علي معلول. خط الوسط : عمرو السولية – هشام محمد – ناصر ماهر – حسين الشحات – رمضان صبحي.

: عمرو السولية – هشام محمد – ناصر ماهر – حسين الشحات – رمضان صبحي. خط الهجوم : جونيور أجاي.

وتنقل المباراة في بث حي ومباشر عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر اليوم الأحد في الدوري المصري في واحدة من المباريات الهامة التي ينتظرها عشاق الأهليyalla shoot live

انتهي الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي بدون أى أهداف بين الفريقين وسط سيطرة على الملعب للنادي الأهلي

النتيجة الآن في لدقيقة 70 من الشوط الثاني تشير إلي تقدم الجونة بهدف نظيف