نتيجة مباراة الزمالك وبترو اتليتكو في الجولة الثالثة من الكونفدرالية… وتعادل مثير

يستضيف اليوم الزمالك المصري نظيره بترو أتليتيكو في مباراة ضمن كأس الكونفيدرالية الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة، ويدخل الزمالك المباراة اليوم بشعار لا سبيل غير النصر في لقاء اليوم حتى يعود للمنافسة على البطولة مرة أخرى حيث يأتي الزمالك قاع المجموعة الحالية.

موعد مباراة الزمالك وبترو أتليتكو

يلتقي اليوم نادي الزمالك بنادي بترو أتليتيكو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية بتعليق محمد فوزي على بين سبورت الأولى حيث أنها تمتلك حقوق البطولة.

مباراة الزمالك وبترو أتليتيكو

ويأتي الزمالك في ذيل المجموعة حيث يمتلك نقطة وحيدة حصل عليها من التعادل الأخير في مباراته السابقة، ويمتلك بترو أتليتيكو ثلاثة نقاط حصل عليها من فوز وحيد، ويتصدر المجموعة غور ماهيا برصيد 6 نقاط بينما يأتي نصر حسين داي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

نتيجة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو

وقد أكد جروس على أنه قد تحدث مع اللاعبين عن الواجب الدفاعي حيث أن الفريق قد افتقد للواجبات الدفاعية في المباريات السابقة، وقد أكد على أن الزمالك يدخل اللقاء للفوز فقط لتحسين ترتيبه في المجموعة حيث أن المركز الأخير لا يليق بفريق مثل الزمالك.

نتيجة المباراة: