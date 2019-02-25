نتيجة مباراة الزمالك وبترو أتليتكو اليوم الأحد في دور مجموعات كأس الكونفدرالية الافريقية

تتنتظر جماهير القلعة البيضاء نادي الزمالك مباراة فريقها الثالثة في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الافريقية والتي يشارك بها الزمالك هذا العام بحثا عن الفوز الأول للفريق ولتحقيق نتيجة ايجابية بعد الاخفاق الذي صاحب الفريق في الجولتين السابقتين وتسبب في تذيل الزمالك للمجموعة برصيد نقطة وحيدة.

نتيجة مباراة الزمالك وبترو أتليتكو

وتنطلق مباراة الزمالك وبترو أتليتكو على ملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الاسكندرية في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد ويقود المباراة تحكيميا الحكم الموريتاني بايدا دحان وتنقل المباراة حصريا في الشرق الأوسط لصالح شبكة بين سبورت القطرية على قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق محمد فوزي.

نتيجة مباراة الزمالك لحظة بلحظة:

وصول الفريقين لملعب المباراة منذ قليل والجماهير تدعم الزمالك في الأماكن المخصصة لها

توجه اللاعبين لغرف خلع الملابس بعد نهاية عمليات الاحماء

لحظات على انطلاق الشوط الأول من المباراة

الدقيقة 1: انطلاقة من الجهة اليسرى وعرضية خطيرة لبترو وتمر بسلام على مرمى جنش

الدقيقة 6: الهدف الأول للزمالك يضيع بعد متابعة تسديدة فرجاني ساسي

الدقيقة 17: خطأ لصالح عبدالله جمعة والزمالك يقترب من الأول

الدقيقة 40: هتافات واضحة من الجماهير تجاه لاعبي الفريق لمزيد من الجهد في المباراة

الدقيقة 45: الحكم ينهي الشوط الأول بدون وقت بدل ضائع

الدقيقة 60: مرور من الجبهة اليسرى وعرضية وتسديدة والهدف الاول لبترو أتليتكو

الدقيقة 77: الزمالك يستحوذ على الكرة ولكن دون خطورة على المرمى

الدقيقة 90+3: هدف أول من الزمالك عن طريق يوسف أوباما ونهاية اللقاء 1-1

مباراة الزمالك وبترو أتليتكو

وعن أهمية المباراة فقد تحدث المدير الفني للفريق الانجولي في المؤتمر الصحفي بالأمس مبديا سعادته بالاستقبال من الجانب المصري ووضح أنه درس نادي الزمالك جيدا ونقاط قوته ولعبه الهجومي ولكنه سيسعى لاستغلال تعجل الزمالك في الفوز الذي يعيده للمنافسة على الصعود للدور القادم وأنه من الممكن أن تشكل جماهير الزمالك عاملا سلبيا لفريقها.

الزمالك وبترو أتليتكو

وعن المباراة فقد أكد حارس الزمالك عماد السيد مشاهدة مباراة الزمالك اليوم أن الفريق ليس أمامه سوى الفوز في هذه المباراة للعودة والمنافسة في هذه المجموعة وأن الفوز سيجعل الزمالك من أقوى المرشحين للتأهل فهى مباراة فاصلة في المشوار الافريقي والزمالك يمتلك العديد من الخبرات والامكانيات القادرة على العبور به للدور القادم.