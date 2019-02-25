 ON Sport HD نتيجة واهداف مباراة  الاهلي والجونة اليوم فى الجولة ال24 من ترتيب الدوري المصري الممتاز...

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مباراة الاهلي والجونة

مباراة الأهلي والجونة

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مباراة الأهلي والجونة اليوم

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مباراة الأهلي والجونة البطولة – elbotola والجدير بالذكر أن لقاء الفريقين في الأسبوع الثامن الدور الأول كان قد انتهى بفوز الأهلي بنتيجة 2-1 .

موعد مباراة الجونة والأهلي

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القنوات الناقلة لمباراة الجونة والأهلي

مباراة الأهلي والجونة هاي كورة – hihi2 تنقل مباراة الجونة والأهلي بالجولة ال 24 من الدورى المصرى على قنوات أون سبورت والنيل الرياضية، مباراة الأهلي والجونة هاي كورة – hihi2 كما يذاع استوديو تحليلي كبير خاص باللقاء للتعليق على أحداث المباراة وتحليلها فور الانتهاء.

نتيجة مباراة الأهلي والجونة

بداية الاستوديو التحليلي

بداية الشوط الاول مباراة الاهلى

انتهى الشوط الاول بدون اهداف

مع بداية الشوط الثاني سجل هدف للجونة بأقدام اللاعب محمد جدو فى الدقيقة 53

فى الدقيقة 79 سجل اللاعب كريم نيدفيد هدف التعادل للاهلي

فى الدقيقة ’87 سجل اللاعب ناصر ماهر هدف الاهلي الثاني اليوم

انتهت المباراة بفوز فريق الاهلي

ترتيب الدورى المصري الان

الأهلي يصعد للمركز الثاني مؤقتًا ويقلص الفارق مع الزمالك المتصدر لـ 4 نقاط