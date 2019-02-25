نادي الأهلي يحسم موقفه في أزمة لقاء بيراميدز

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عن اتفاقه بالإجماع على عدم مشاركة النادي الأهلي لكرة القدم في لقاء دور 16 لمسابقة كأس مصر، حيث أن تلك المباراة محدد لها يوم الخميس القادم، وسوف يصل القرار بشكل رسمي إلى اتحاد كرة القدم خلال ساعات من إصدار القرار.

كما سيتضمن قرار نادي الأهلي مبررات النادي عن عدم لعب اللقاء عن طريق كل الأوراق الرسمية التي وصلته من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم، منذ خطاب تعديلات الدوري المرسل للنادي منذ 7 يناير، وتلاه قرار اتحاد الكرة بتأجيل لقاء بيراميدز في الدوري بناء على طلب النادي الأهلي لحل أزمة بينهما، واشترط الأهلي عدم وضع أي مباراة في ذلك التوقيت حتى لو كان اللقاء بين الفريقين في مسابقة كأس مصر.