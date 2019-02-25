قبل مباراة بيراميدز .. الأهلي يزيد من الشكوك حول استمراره ببطولة الكأس بقرار جديد

مصراوي - كتب - ريهام حمدي:

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني لفريقه بقيادة مارتن لاسارتي، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات، غدًا الثلاثاء.

وأشار عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن لاسارتي فضل منح لاعبي الفريق راحة لليوم الثاني على التوالي، بعد اليوم الأثنين.

وقال مدير الكرة بالأهلي: "الفريق راحة من التدريبات غدًا، المران تم إلغاءه".

وكان لاعبو الأهلي قد حصلوا على راحة من التدريبات اليوم، بعد ساعات من خوض مواجهة الجونة في الدوري المصري، والتي انتهت بتفوق...