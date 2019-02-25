كوكا: سعيد بالهاتريك الثاني في مسيرتي.. وسأخلد للنوم مع كرة المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

عبر أحمد حسن "كوكا" مهاجم نادي أولمبياكوس اليوناني، عن سعادته بتسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" خلال مواجهة اوميلوس فيلاثلون هراكليوس، عصر اليوم الأثنين.

وأشار كوكا في تصريحات نشرتها صحيفة جازيتا اليونانية، إلى أنه يرغب في تسجيل نفس عدد الأهداف خلال مباريات مقبلة مع أولمبياكوس.

وقال المهاجم المصري مازحًا: "سأخلد للنوم مع كرة المباراة اليوم".

وأكمل: "للمرة الثانية في مسيرتي أسجل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة، وأتمنى أن أحقق المزيد، بالتأكيد عندما أنجح في هذا الأمر أكون سعيدًا".

واختتم: "ولكن الأهم هو أن هذه الأهداف ساعدت الفريق على تحقيق الفوز، وهذا سبب تواجدي هنا".

ونجح كوكا في تسجيل ثلاثة أهداف في شباك اوميلوس فيلاثلون هراكليوس، ليقود أولمبياكوس للفوز بخمسة أهداف لواحد في الجولة 22 من الدوري اليوناني.

ورفع كوكا رصيده التهديفي في الدوري اليوناني إلى سبعة أهداف، إلى جانب هدفين في كأس اليونان، ومثلهما في الدوري الأوروبي منذ بداية الموسم الجاري.