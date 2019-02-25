أول تعليق من مؤمن زكريا بعد فسخ عقده مع أحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن مؤمن زكريا لاعب الأهلي فسخ عقد إعارته لأحد السعودي بالتراضي، متمنيًا التوفيق للنادي خلال الفترة المقبلة.

وقال زكريا عبر حسابه الشخصي على تويتر وإنستجرام: "الحمدالله تم التراضي بيني وبين نادي أحد على خير".

وأضاف اللاعب: "أتمنى التوفيق لنادي أحد والبقاء في الدوري".

وقرر نادي أحد مساء اليوم الإثنين فسخ التعاقد مع مؤمن زكريا بصورة ودية، حيث أكد سعود الحربي رئيس النادي أن اللاعب غير جاهز فنيًا وبدنيًا في الفترة الحالية، ولن يستفيد النادي من استمراره.

وانتقل مؤمن من الأهلي إلى أحد خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مقابل 150 ألف دولار.

ولم يشارك صاحب الـ30 عامًا في أي مباراة منذ انتقاله إلى الفريق السعودي.

جدير بالذكر أن نادي أحد يحتل المركز الأخير في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي.