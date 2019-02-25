بالفيديو.. شيفو يصنع وأهلي جدة يكمل المربع الذهبي لكأس زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز أهلي جدة السعودي على ضيفه الوصل الإماراتي بنتيجة (2-1) اليوم الإثنين على ملعب "الجوهرة المشعة" في إياب دور الثمانية من كأس زايد للاندية الأبطال.

الوصل أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدف علي صالح في الدقيقة الـ38، قبل أن يسجل الأهلي هدفين عن طريق باولو دياز وسلمان المؤشر في الدقيقتين 52 و91.

وصنع الظهير الأيسر المصري محمد عبدالشافي الهدف الأول للأهلي بعدما أرسل عرضية متقنة من ركلة حرة غير مباشرة داخل المنطقة، حولها دياز برأسه في الشباك.

وانتهت مباراة الذهاب في الإمارات بالتعادل (2-2)، وبالتالي يتأهل أهلي جدة لمواجهة مواطنه الهلال في نصف نهائي البطولة العربية بعد نهاية مجموع المباراتين (4-3).

يُذكر أن النجم الساحلي سيواجه المريخ السوداني في نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل.

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