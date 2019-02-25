الاهلاويه_سند_مؤمن_زكريا يتصدر تويتر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ساندت جماهير الأهلي اللاعب مؤمن زكريا بعد قرار نادي أُحد السعودي بفسخ التعاقد معه.

ودشنت الجماهير هاشتاج "#الاهلاويه_سند_مومن_زكريا" الذي تصدر الكلمات الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في ساعات قليلة.

وقرر نادي أحد مساء اليوم الإثنين فسخ التعاقد مع مؤمن زكريا بصورة ودية، حيث أكد سعود الحربي رئيس النادي أن اللاعب غير جاهز فنيًا وبدنيًا في الفترة الحالية، ولن يستفيد النادي من استمراره.

رئيس نادي أُحد، كان قد أعلن قبل أيام معاناة مؤمن زكريا من إصابة تجعله غير قادر على ممارسة كرة القدم في الأشهر المقبلة وسوف يتم اصدار بيان رسمي بحالة اللاعب كاملة لتوضيح الأمور للرأي العام.

وتراجع رئيس أحد عن تصريحاته وأعلن أن نجم الأهلي لا يعاني من إصابات مرضية مزمنة أو عيوب طبية تمنعه عن ممارسة كرة القدم، وكل ما قيل عن وجود ضمور في عضلاته غير صحيح.

وانتقل مؤمن زكريا من الأهلي إلى نادي أحد خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مقابل 150 ألف دولار.

ولم يشارك صاحب الـ30 عامًا في أي مباراة منذ انتقاله إلى الفريق السعودي.

جدير بالذكر أن نادي أحد يحتل المركز الأخير في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي.

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