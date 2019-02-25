“عفيفي” المتحدث الإعلامي لنادي بيراميدز يرد على الإعلامي أسامة كمال حول ضرورة فوز المستثمر الأجنبي بالدوري

أكد أحمد عفيفي، المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز ، أنه يكن كل احترام وتقدير للإعلامي أسامة كمال كقامة كبيرة في مجال الإعلام وأيضاً يعتز بقناة دي إم سي والتي عاش فيها تجربة إعلامية رائعة ولكنه يختلف مع التساءل الذي طرحه أسامة كمال لاتحاد الكرة حول ضرورة فوز المستثمر الأجنبي بلقب الدوري بعد قبول الاستثمار الأجنبي بالأندية.

قال عفيفي:” هذا الكلام يأتي في ظل الحديث عن طلب نادي بيراميدز الذي وافق عليه اتحاد الكرة بتبديل مباراته ضد الأهلي في الدوري يوم 28 فبراير الجاري بلقاء الفريقين في دور الستة عشر ببطولة كأس مصر”.

أضاف:” رفضنا خوض اللقاء بالدوري حفاظاًعلى تكافؤ الفرص بين الفرق الثلاثة المتنافسة على لقب الدوري الأهلي والزمالك وبيراميدز خاصة أن الأهلي والزمالك لم يتقابلا بعد هذا الموسم في الدوري كما أن بيراميدز حاول أيضاً علاج عدم الاتزان في جدول بطولتي الدوري وكأس مصر”.

ووجه عفيفي سؤالاً لكمال قائلاً: “هل هذا الطلب يؤدي إلى أفضلية فنية أو نفسية أو بدنية لبيراميدز على الأهلي أو يمنح بيراميدز لقب الدوري؟ هذا الكلام كان يبدو منطقياً إذا كان الأهلي لن يلعب أي مباريات في الفترة بين 24 فبراير إلى 4 مارس ولكن الحقيقة أن الأهلي كان سيواجه بيراميدز يوم 28 فبراير في الأساس ببطولة الدوري”.

أضاف:” وضع الجدول الحالي بعد تعديلاته يقلل الفجوة بين المفترض أن يكون به جدول البطولة ، وهل هذا الطلب سلب الأهلي من أي حقوق له أو أي مزايا لبيراميدز”.

وأكد أن هناك دخانا يتصاعد من كل مكان وأزمة مثارة دون سبب واضح موضحاً أن الأمر أبسط بكثير مما يحاول البعض الزج به حول استفادة بيراميدز من قدراته المالية في اكتساب حقوق ليست له أو سلب الآخرين حقوقهم.

وأضاف: “سبق أن قال علاء نبيل مدرب المقاولون الأسبق بإن هذا الدوري “مرجان أحمد مرجان” كإشارة لاستفادة بيراميدز من استثماره وقدراته المالية وهو أمر غير منطقي بدليل أن بيراميدز يستقدم حكاماً أجانب في كل مباراة وبالتالي كان الأفضل للفريق أن يستفيد من دعم اتحاد الكرة والتحكيم إذا كانت هناك شبهة كما يردد نبيل بمقولته مرجان أحمد مرجان”.

وأوضح أن بيراميدز تعرض لظلم تحكيمي في لقاء الجونة باحتساب هدف رغم أنه كان خطأ واضح ضد رجب بكار مدافع بكار كما أن الأهلي استفاد من خطأ تحكيمي في لقاء حرس الحدود بالدوري فهل من المنطق أن يكون هذا الدوري مرجان أحمد مرجان؟

وأكد أن هناك بعض المصطلحات المتداولة في الوسط الرياضي مثل “يحكم” حال الاستجابة لطلب نادٍ معين وفي حالة الاستجابة لطلب فريق آخر يبقى هناك مصطلح احتقان رغم أن الإساءات تجاوزت الرياضيين وامتدت للفنانين.

وأشار إلى أن ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة قام بتحريض جمهور النادي الأهلي ضد محمد العاصي مدير نادي بيراميدز قائلاً:” ماجد سامي قام علناً بما فعله البعض سراً رغم أنه ليس ذي صفة في هذا الأمر وليس له علاقة بجمهور الأهلي من الأساس”.

وأوضح أن البعض يردد أن محمد العاصي وكيل الثنائي التونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجاي لاعبي الأهلي وجدد الثنائي بمنتهى البساطة وبدون أي توتر للأهلي أو تعطيل له بل وجدد اللاعبان قبل نهاية عقديهما بموسم كامل مؤكداً أن الواقع والحقائق مختلف تماماً بين الأمور الخاصة بالشعارات الجوفاء التي يرددها البعض.

وأضاف:” من هذه المصطلحات حديث البعض عن العاملين في نادي بيراميدز بأنهم باعوا أنفسهم رغم أنهم يقومون بعمل احترافي في مجال الرياضة الذين ينتمون إليه ويبذلون جهداً كبيراً من إنجاح عملهم الذين يحصلون عليه من أجر”.