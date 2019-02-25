قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة «مارتن لاسارتي»، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدًا الثلاثاء.
ويأتي حصول اللاعبين على الراحة، في إشارة واضحة لعدم الاستعداد للقاء بيراميدز، في كأس مصر، بعد رفض إدارة النادي خوض اللقاء بدلًا من الدوري.
ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت 4 مارس المقبل في الدوري الممتاز، وكان الفريق الأحمر، قد حقق انتصارًا ثمينًا على نظيره الجونة بنتيجة 2-1، في المباراة، التي جمعت الفريقين على ملعب «الجونة» أمس.
وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده عند 48 نقطة، بينما تجمد رصيد الجونة عند 26 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر قرار جديد من لاسارتي يؤكد إصرار الأهلي على عدم مواجهة بيراميدز يوم الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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