26 لاعبا في معسكر المقاصة لمواجهة الزمالك بالكأس

أختار طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة 26 لاعبًا ، للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراة الزمالك ، المقرر اقامتها في السابعة مساء ، بعد غدا الأربعاء ، في دور ال 8 لبطولة كاس مصر ، باستاد الجيش ببرج العرب. واللاعبون المختارون هم : أحمد عادل عبد المنعم – محمود حمدي – محمد كوكو حراسة المرمي أسامة جلال – أحمد عبد العزيز مودى – طه عادل – محمد دبش – محمد دسوقي – أحمد جمال – عاصم سعيد – عصام صبحي – أحمد محسن – هاني سعيد – محمد تونى – صلاح ريكو – خالد الشيخ – مصطفى شبيطه – شيميلس بيكلي – حسام عبد الواحد – صلاح عاشور – محمد رمضان – ميدو جابر – رجب عمران – باولن فوافي – جون انطوي – مروان حمدي ويغادر فريق المقاصة القاهرة ، صباح غد الثلاثاء متجها الى الاسكندرية للانتظام في المعسكر المغلق. واكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة ان فريقه سيلعب مباراة الكاس بكامل نجومه من اجل تحقيق الفوز رغم ضغط مباريات الفريق التي تسبب الارهاق للاعبين وتهدد باصاباتهم. واضاف هويدي ان المقاصة سيؤدي مران خفيف في تمام الرابعة والنصف عصر غد الثلاثاء على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بالاسكندرية ، بينما سيحصل اللاعبون المستبعدون من قائمة مباراة الزمالك على راحة من التدريبات يومي الثلاثاء والاربعاء .

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