تعرف علي الفرق المتأهلة لنصف نهائي البطولة العربية ومواعيد المباريات

كتب أحمد البادي

اختتمت مساء اليوم منافسات إياب دور ربع نهائي كأس زايد للأندية العربية، وشهدت تأهل فريقي الهلال وأهلي جدة من السعودية والمريخ السوداني والنجم الساحلي التونسي.

وتأهل الهلال السعودي إلى نصف النهائي بعد تغلب على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب قبل أن يتعادل في لقاء الإياب، فيما المريخ

السوداني تعادل مع مولودية الجزائر سلبيًا في لقاء الذهاب قبل أن يكتسحه بثلاثية في مباراة الإياب.

كما تأهل النجم الساحلي كان صعبًا إذ انه تغلب على مستضيفه الرجاء البيضاوي بثنائية نظيفة في مباراة الذهاب، قبل أن يفوز الأخير

بهدف دون رد في لقاء الإياب.

أهلي جدة هو آخر المتأهلين لنصف نهائي البطولة بعد التعادل مع الوصل الإماراتي بهدفين لكل فريق في مباراة الذهاب قبل أن يفوز عليه في لقاء الإياب بهدفين مقابل هدف.

بذلك يستضيف النجم الساحلي نظيره المريخ السوداني في ذهاب نصف نهائي البطولة يوم الأربعاء المقبل على أن يكون لقاء الإياب بينهم في أم درمان بالسودان يوم 29 مارس المقبل.