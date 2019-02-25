شاهد.. أهلي جدة يتأهل إلى نصف نهائي كأس زايد بثنائية في الوصل الإماراتي

تأهل أهلي جدة السعودي إلى نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية بعد تغلبه على ضيفه الوصل الإماراتي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على ستاد الملك عبدالله.
وسجل هدف الوصل اللاعب علي صالح علي في الدقيقة 38، فيما سجل للأهلي باولو دياز وسلمان المؤشر في الدقيقة 52، 91 على الترتيب.
وكان لقاء الذهاب بين الفريقين انتهي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.
بدأ الشوط الأول هادئًا من كلا الجانبين، لكن مع تقادم وقت المباراةاستطاع الأهلي أن يفرض سيطرته على مجريات اللعب لكل الوصل الإمارتي نجح في خطف هدف التقدم في الدقيقة 38 قبل نهاية الشوط الأول وذلك من هجمة مرتدة سريعة انتهت عند علي صالح الذي قام بمراوغة الظهير الإيمن للأهلي وسدد تصويبة قوية سكنت شباك محمد العويس.
مع بداية الشوط الثاني ضغط الأهلي لإدراك هدف التعادل ومع حلول الدقيقة 49 كاد أن يسجل الفريق
لم تمض سوي دقيقة وحيدة على الهدف حتى كاد أن يعزز عمرو السومة الذي قام بتسديدة صاروخية لكنها اعتلت العارضة وتضيع فرصة الهدف الثاني.
وفي الوقت بدل الضائع سجل سلمان المؤشر الهدف الثاني لأهلي جدة بعدما رواغ لاعبي وحارس مرمي الوصل.
شاهد أهداف لقائي الذهاب والاياب :
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