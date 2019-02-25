مجدي طلبة : الزمالك "صاحب فضل عليا" ولكني أهلاوي

كتب - عادل أبو الفضل:

أكد مجدي طلبة نجم المنتخب المصري الأسبق، أن انتماءه للأهلي في بداياته لم يمنعه من الانتقال للزمالك.

وقال طلبة في تصريحات إذاعية: "نحن عائلة معروفة بانتمائها للأهلي، وفي بدايتي كان

مدير عام نادي الزمالك يشاهد مباراة لي بمركز شباب الجيزة، ليطلب بعد ذلك ضمي".

وأردف : "تحدثت مع والدي وأخبرته بأنني

سأنضم للزمالك، طلب مني أن أتمهل لأنضم للأهلي، ولكن الزمالك تمسك بضمي لصفوفه، وبالفعل وقعت على عقود انتقالي للأبيض

واختتم: "جمهور الزمالك يغضب بسبب انتمائي للأهلي، ولكني بالفعل أنتمي له ولكن ذلك لا يمنع فضل القلعة البيضاء علي كلاعب".