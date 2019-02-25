شاهد.. جماهير الأهلي تدعم مؤمن زكريا بعد فسخ التعاقد مع أحد

مؤمن زكريا

كتب - عادل أبو الفضل:

تصدر اسم مؤمن زكريا لاعب الاهلي التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال الساعات الماضية عقب فسخ إعارته مع نادي أحد السعودي.

وكان سعود الحربي رئيس نادي أحد السعودي أعلن اليوم الاثنين بشكل رسمي الاستغناء عن خدمات مؤمن زكريا المنتقل من الأهلي لصفوف الفريق السعودي خلال

فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة علي سبيل الإعارة بسبب عدم جاهزيته فنياً.

وبعد القرار بدأت جماهير النادي الأهلي في دعم مؤمن زكريا بشكل لافت، حيث دشنوا هاشتاج باسم "الأهلاوية سند مؤمن زكريا".

وأكدت الجماهير الحمراء من خلال الهاشتاج على

دعمهم الكامل لمؤمن زكريا، مؤكدين ان باب الأهلي سيكون مفتوح له وأن النادي الأحمر لا يتخلى على الإطلاق عن أبنائه.

فيما أشار بعض المغردين أن مؤمن زكريا لم يكن موفقا في رحلته مع أحد السعودي، ولكنه سيتمكن من العودة والظهور بشكل قوي كما اعتادوا منه.

وتحدث مغردون آخرون عن انتظارهم لعودة مؤمن زكريا إلى المشاركة مع الأهلي مرة أخرى، والعودة للتدريبات.