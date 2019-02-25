رياضة | تاكيس يعلن قائمة دجلة لمواجهة النجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تاكيس يعلن قائمة دجلة لمواجهة النجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اليوناني جونياس تاكيس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، عن قائمة فريقه لمواجهة النجوم، بالدوري العام.

ويلتقي الفريقان مساء غدٍ الأربعاء على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن اللقاء اليوناني بوزاس لاعب وسط الفريق، عقب طرده من المباراة السابقة أمام فريق مصر المقاصة والتي انتهت بفوز الفريق الفيومي بهدفين مقابل هدف.

وجاءت القائمة كالتالي :-

محمد عبد المنصف - خالد وليد - محمد عبد العاطي - محمد هلال حسام عرفات - دودو الجباس - مصطفى طلعت -إبراهيما نداي –يعقوبا - أحمد سعيد - أسامة العزب -خالد رضا -يحيي سوماهارو -أحمد حسن -عمرو صالح - بيبو - محمود مرعي - بيكهام -خالد رمزي -إبراهيم عايش.