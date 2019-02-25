رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الاثنين 25-2-2019.. بيزيز يُضحي بنجوم الملكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الاثنين 25-2-2019.. بيزيز يُضحي بنجوم الملكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة غريمه التقليدي برشلونة بديربي إسبانيا ومن المقرر إقامته يوم الأربعاء المقبل، في إياب دور نصف نهائي كأس الملك، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله وأحتضن ملعب "كامب نو"أحداث اللقاء.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني أتلتيكو مدريد.

ويرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار ريال مدريد

*مدريد يستعد للديربي القوة الضاربة في ظل غياب ماركوس

واصل نادي ريال مدريد الإسباني استعداداته لمواجهة برشلونة في الديربي المنتظر يوم الاربعاء المقبل في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ويحتضن ملعب "البرنابيو" أحداث اللقاء.

وذكر موقع "البرنابيو"، أن لاعبي ريال مدريد عادوا اليوم للتدريبات الجماعية بعد طي صفحة مباراة ليفانتي، وبدء الاستعداد لغريمه التقليدي برشلونة.

وتابع الموقع، أن التدريبات الجماعية شهدت حضور الجميع باستثناء ماركوس يورنتي الذي لايزال يواصل عملية التعافي الإصابة.

واشار الموقع، إلى أن اللاعبين قاموا بتدريبات استشفائية أولاً قبل بدء التدريبات على العشب.

واضاف الموقع، أن التدريبات شهدت حماس كبير من اللاعبين حيث تم التركيز على العامل البدني بجانب ممارسة الضغط والتحرك بدون الكرة.

*قبل الديربي المنتظر.. صحف برشلونة تحتج على قرارات الحكام

احتجت صحف برشلونة على قرارات التحكيم في مباراة ريال مدريد الماضية أمام ليفانتي يوم أمس الأحد والتي نجح الملكي في السيطرة على زمام الأمور وحسم المباراة لصالحه وانتهت 2-1 وجاء ذلك ضمن مباريات الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن إغليسياس فيلانوفا حكم لقاء ليفانتي وريال مدريد، هو من أكثر الحكام دعماً لمدريد وأذية للبارسا، ولذا احتجت الصحف على بعض القرارات التحكيمية التي أتخذها فيلانوفا خلال أحداث المباراة.

واضافت الصحيفة، أن الحكم بالأمس احتسب ضربة جزاء مضحكة لمدريد ولم يحتسب ضربتي جزاء لصالح ليفانتي.

واشارت الصحيفة، إلى أن نفس الحكم لم يحتسب لبرشلونة هدف صحيح للمهاجم ميسي ضد فالنسيا ، بجانب رفضه احتساب ضربتي جزاء ضد فياريال ، وضربة جزاء لإنييستا ضد ريال بيتيس.

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة غريمه التقليدي برشلونة بديربي إسبانيا ومن المقرر إقامته يوم الأربعاء المقبل، في إياب دور نصف نهائي كأس الملك، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله وأحتضن ملعب "كامب نو"أحداث اللقاء.

*عدم احتفال بيل ينبأ بكارثة مع سولاري

أنتشرت في الساعات القليلة الماضية أنباء عن وجود أزمة حقيقية بين الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد وسانتياجو سولاري المدير الفني للفريق الملكي خلال الفترة الماضية.

واشارت التقارير إلى أن جاريث بيل لم يحتفل بهدفه يوم امس في شباك ليفانتي بعدما سجل ركلة الجزاء الثانية لريال مدريد ومنح الفريق ثلاثة نقاط ثمينة من ملعب معقد.

وذكر موقع "الدون بالون"، أن أزمة جاريث بيل ليست فقط داخل الميدان ولكن هناك أشياء كثيرة خفية حول علاقته مع الجهاز الفني ورئيس النادي فلورنتينيو بيريز.

واضاف الموقع، أن بيريز رئيس النادي استقر على وضع بيل على قائمة الراحلين لمغادرة ريال مدريد في الصيف المقبل.

وتابع الموقع ، أن هناك استياء كبير من جاريث بيل لرغبته في التألق والظهور بشكل جيد مع ريال مدريد في ظل مواجهة عناد سولاري وتفكير بيريز في بيعه لأحد الأندية الإنجليزية لعقد صفقة تبادلية لضم هازارد من تشيلسي او هاري كين من توتنهام.

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة غريمه التقليدي برشلونة بديربي إسبانيا ومن المقرر إقامته يوم الأربعاء المقبل، في إياب دور نصف نهائي كأس الملك، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله وأحتضن ملعب "كامب نو"أحداث اللقاء.

*بيريز يضحى بنجومه من أجل نهضة الملكي

يسعى فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، في التعاقد مع صفقات من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وتدعيم صفوف الفريق لعودة الملكي إلى مكانته الطبيعية في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن نادي تشيلسي تمت معاقبته بعدم التعاقد مع لاعبين لمدة موسمين لذلك؛ لن يفرط في خدماته لاعبه البلجيكي إدين هازارد رغبة منه في المحافظة على قوام الفريق.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن كيليان مبابي لن يتخلى عنه باريس سان جيرمان بسهولة لكن هناك إمكانية للتعاقد مع نيمار رغم تأكيد والده بأنه سيبقى في النادي الفرنسي.

ويسعى بيريز لاستثمار الأموال التي سيجمعها من بيع جاريث بيل وإيسكو ومارسيلو وكيلور نافاس، في صفقات قوية.

ويفكر رئيس ريال مدريد في الهدف الأول وهو هاري كين هداف توتنهام، ويعلم بيريز جيداً أن رئيس توتنهام لن يمانع في إبرام الصفقة حال إدراج جاريث بيل ضمنها.

ويأتي ثاني أهداف ريال مدريد في الميركاتو الصيفي باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس الذي يجلس أغلب الوقت احتياطياً، بعد قدوم كريستيانو رونالدو، والثالث هو ماتياس دي ليخت مدافع أياكس الذي تطارده العديد من الأندية مثل برشلونة.

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة غريمه التقليدي برشلونة بديربي إسبانيا ومن المقرر إقامته يوم الأربعاء المقبل، في إياب دور نصف نهائي كأس الملك، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله وأحتضن ملعب "كامب نو"أحداث اللقاء.

*سياسة قاسية.. سولاري يهدد اللاعبين في ريال مدريد

يعيش لاعبي نادي ريال مدريد حالة من الذعر والقلق خوفا من فقدان مكانهم الأساسي في تشكيل الفريق في الفترة المقبلة نظرا للسياسة الخاصة التي يتبعها سانتياجو سولاري مع اللاعبين.

وتحدثت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن سياسة المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري مع النادي الملكي والتي تشير إلى أن من لا يؤدي بشكل جيد سيفقد مكانه.

وأضافت الصحيفة أن أول ضحايا هذه السياسة كان الدولي الإسباني إيسكو الذي تراجع مستواه بشكل كبير.

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