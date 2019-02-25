رياضة | بعد استبعاده.. عواد: سأقاتل للحاق بمباراة الهلال وجاهز لتمثيل منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد استبعاده.. عواد: سأقاتل للحاق بمباراة الهلال وجاهز لتمثيل منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد عواد حارس مرمى نادي الوحدة السعودي ومنتخب مصر، على أنه سيقاتل من أجل خوض مباراة فريقه ضد الهلال في الدوري.

وغرّد عواد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تواصلت مع الجهاز الفني والجهاز الطبي للمنتخب وسأخوض تدريبات علي فترتين خلال الاسبوع القادم انشاءالله وسأقاتل من أجل إلالحاق بمباراة الهلال القادمة انشاءالله او مبارة النصر يوم 16".

وتابع: "بعدها سأكون جاهز للمعسكر إذا وقع علي الاختيار سأكون جاهزاً تماماً باْذن الله تعالي لأنال شرف تمثيل منتخب مصر بإذن الله تعالى 2019".

وتعرض عواد للإصابة خلال مشاركته مع فريقه ضد أحد في الدوري السعودي، وأكد أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر على استبعاد الحارس من معسكر أكد في تصريحات إذاعية قرر استبعاد عواد من معسكر مارس.

وتلقي "ناجي" تقرير طبي يثبت تعرض محمد عواد بمزق خفيف في عضلة السمانة وحاجته للعلاج لفترة تمتد من أسبوعين إلى ثلاثة.

ويلتقي منتخب مصر مع النيجر يوم 22 مارس المقبل بختام التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.