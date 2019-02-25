رياضة | مورينيو يعلق على واقعة حارس مرمى تشيلسي

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علق البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد على واقعة أريازبالاجا، حارس مرمى تشيلسي، ومخالفة تعليمات ماوريسيو ساري، المدير الفني للبلوز في مباراة مانشستر سيتي في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، التي توج بلقبها سيتي بركلات الترجيح.

وأعرب مورينيو عن حزنه بعد أن تجاهل كيبا أريازبالاجا، حارس مرمى تشيلسي، تعليمات ماوريسيو ساري المدير الفني لفريقه .

وقال مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية: "لا أحب أن يترك الحارس مدربه ومساعد المدرب في موقف ضعيف مثل هذا".

وسبق وأن كشف مدرب يونايتد السابق عن تعرضه للخيانة من قبل لاعبي تشيلسي عقب إقالته في ديسمبر عام 2015 بعد الهزيمة أمام ليستر سيتي 2-1، إلا أنه أصر على أنه لم يتعرض لمثل هذا الموقف.

وتابع: "حارس المرمى يريد أن يظهر شخصيته وثقته ويريد إظهار أنه هنا، ويريد أن يكون متواجدًا في ركلات الترجيح وينقذها، وأنا أحب ذلك".