رياضة | برشلونة يصرف النظر عن صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يصرف النظر عن صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرف مسؤولي نادي برشلونة الإسباني، فكرة التعاقد مع الصفقة المنتظرة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة "ذان صن البريطانية" أن نادي برشلونة قد صرف النظر عن التعاقد مع أدريان رابيو متوسط ميدان باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن انسحاب الفريق الكتالوني، من الصفقة سيعطي الفرصة لأندية الدوري الإنجليزي ليفربول وآرسنال الفرصة لضمه في الصيف.

وكانت إدارة باريس سان جيرمان قد اتخذت قرارها بعدم مشاركة رابيو في أي مباراة للفريق حتى نهاية هذا الموسم، بعد قراره برفضه تجديد عقده مع النادي الفرنسي.

وأكملت الصحيفة بأن برشلونة حاول الوصول لاتفاق نهائي بشأن ضم اللاعب في الصيف، وعرض راتبًا أسبوعيًا يقدر بـ 167 ألف استرليني، بالإضافة لحوالي 8.7 مليون استرليني كـ “مكافأة انتقال”، ولكن رابيو لم يحسم أموره حتى الآن، ليتخذ مسؤولو البلاوجرانا قرارًا بالاستغناء عن فكرة ضم النجم الفرنسي.