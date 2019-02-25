رياضة | مفاجأة في تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام ريال مدريد بالكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة في تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام ريال مدريد بالكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق برشلونة الإسباني بقيادة مديره الفني فالفيردي لخوض مواجهة ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في ملعب البرنابيو بإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

كشفت صحيفة الماركا الإسبانية عن ملامح تشكيل برشلونة في كلاسيكو الأرض وجاء كالتالي:

حراسة المرمي: تير شتيجن

خط الدفاع: ألبا، بيكيه، لينجليت، سيميدو

خط الوسط: بوسكيتس، راكيتيتش، سيرجي روبيرتو

خط الهجوم: ميسي، سواريز، ديمبيلي

وشهدت التشكيلة المتوقعة مشاركة الشاب سيرجي روبيرتو في مركز لاعب الوسط في حين جاءت باقي الأسماء دون أي مفاجآت.