اونلاين | Real madrid بث مباشر.. يلا شوت مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم 27 فبراير في كأس إسبانيا Barcelona

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Real madrid بث مباشر.. يلا شوت مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم 27 فبراير في كأس إسبانيا Barcelona والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نوفر لكم خدمة مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر يوتيوب رابط الاسطورة، في اللقاء المرتقب الذي يجمع بين العملاقين في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، وكان لقاء الذهاب بين الفريقين انتهي بالتعادل بهدف لكل فريق.

توقيت مباراة برشلونة وريال مدريد

من المقرر أن يقام اللقاء في الأوقات التالية: 11:00 مساءً بتوقيت السعودية، 10:00 مساءً بتوقيت مصر، 10:00 مساءً بتوقيت فلسطين، 10:00 مساءً بتوقيت الأردن، 10:00 مساءً بتوقيت سوريا، 10:00 مساءً بتوقيت لبنان، 10:00 مساءً بتوقيت العراق، 10:00 مساءً بتوقيت السودان، 11:00 مساءً بتوقيت اليمن، 10:00 مساءً بتوقيت ليبيا، 9:00 مساءً بتوقيت تونس، 9:00 مساءً بتوقيت الجزائر، 9:00 مساءً بتوقيت المغرب، 11:59 مساءً بتوقيت الإمارات، 11:00 مساءً بتوقيت البحرين، 11:59 مساءً بتوقيت سلطنة عُمان، 11:00 مساءً بتوقيت الكويت، 11:00 مساءً بتوقيت قطر، 8:00 مساءً بتوقيت موريتانيا، 11:00 مساءً بتوقيت جزر القمر، 8:00 مساءً بتوقيت جرينتش GMT.