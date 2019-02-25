اونلاين | بث مباشر.. مشاهدة مباراة (ريال مدريد وبرشلونة) الأربعاء 27 فبراير في كأس ملك إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر.. مشاهدة مباراة (ريال مدريد وبرشلونة) الأربعاء 27 فبراير في كأس ملك إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقدم لكم البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة، والتي ستجمع الفريق الأربعاء 27 فبراير، ضمن إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الفريق الملكي، وكانت مباراة الذهاب في الكامب نو قدم انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين.

وسيكون المدرب السابق لكل من ريال مدريد ومانشستر يونايتد وتشيلسي وإنتر ميلان وبورتو، ضمن نخبة من خبراء التحليل في أستوديوهات beIN SPORTS من أـجل تغطية مميزة لـ"كلاسيكو" الدوري الإسباني المرتقب بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة.

يذكر أن ظهور مورينيو الأخير على beIN SPORTS استقطب جمهوراً ضخماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وأيضاً على الصعيد الدولي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تابع المشجعون مدرب مانشستر يونايتد السابق في أول دور رئيسي له في كرة القدم منذ مغادرة النادي في نهاية السنة الماضية.

ووظف مورينيو خبرته الطويلة لتحليل مباراة آرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأيضاً مباراة قطر والمملكة العربية السعودية ضمن دور المجموعات في كأس آسيا- الامارات 2019.

وقد لعب مورينيو دوراً فعّالاً خلال تدريبه نادي ريال مدريد في كسر الهيمنة الكاتالونية على الليغا، وقد أثبت جدارته كبطل أمام الجميع في العاصمة الإسبانية. وفي موسم ٢٠١١/١٢، حطّم مورينيو الرقم القياسي في الدوري لإحرازه أعلى عدد من النقاط خلال موسم واحد، وأنهى سلسلة الانتصارات المتواصلة البالغة 55 لنادي برشلونة على أرضه، وفاز ريال مدريد بلقب الليغا في ذلك الموسم لأول مرة منذ أربع سنوات.

وبما أن مورينيو كان قد عمل سابقًا كمدرب مساعد في نادي برشلونة أثناء التسعينيات، فهو يعرف الناديين جيدًا، لذلك يعتبر المحلل المثالي لهذه المباراة.

وستنضم إلى جوزيه مورينيو كوكبة من نجوم beIN في تغطية "الكلاسيكو”، منهم لاعب كرة القدم التونسي السابق طارق دياب ولاعب كرة القدم المغربي السابق يوسف شيبو.

مورينيو الذي يعتبر واحدا من أنجح المدربين عبر التاريخ، سيلتحق بقائمة من أشهر نجوم كرة القدم العالمية، الذين زينوا شاشات beIN SPORTS وأغنوا محتواها في عديد من أهم البطولات العالمية خلال الأشهر الماضية، أمثال أرسين فينجر، زلاتان إبراهيموفيتش، بول سكولز، رود خوليت، بيتر شمايكل، مارسيل دوساييي، يايا توريه، نيمانيا فيديتش، ويسلي شنايدر وجرايم سونيس.

وبدوره قال السيد يوسف العبيدلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة beIN: "يسرنا أن نرحب بجوزيه مورينيو مرة أخرى على شاشات beIN SPORTS، ليتابعه ملايين المشاهدين من 24 دولة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وليستمتعوا بخبرته العبقرية في كرة القدم. إن خبرة جوزيه في المباريات ليس لها مثيل، فبالإضافة إلى تاريخه العريق والمشوق مع نادي ريال مدريد ونادي برشلونة، لا يوجد محلل أفضل منه ليتابعه الأفراد يوم الأحد الموافق 2 مارس. كما أن حضوره يعزز من التزامنا المستمر بهدف تزويد مشاهدينا بأفضل المواضيع والمحتويات والخبراء العالميين."