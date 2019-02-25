انت الان تتابع تفاصيل خبر الوحدات الناجي الوحيد من دوامة التعادلات الآسيوية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 25 فبراير 2019 09:47 مساءً - حقق الوحدات الأردني فوزاً صعباً في مستهل مشواره في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في حين انتهت باقي المباريات بالتعادل في أولى جولات المسابقة القارية الثانية بعد "دوري أبطال آسيا".

ففي المجموعة الثانية، ارتضى ناديا "الكويت" الكويتي والاتحاد السوري بالتعادل السلبي، في بداية مشوار الفريقين الآسيوي

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، عاد الجزيرة الأردني بتعادل إيجابي بهدف لمثله من ميدان النجمة البحريني.

تقدم الفريق الأردني بهدف محمود مرضي في الدقيقة الـ18، لكن إبراهيم حبيب عادل النتيجة للمنافس البحريني في الدقيقة الـ32، ليحصل كل نادٍ على نقطة.

ومع نهاية الجولة الأولى تتساوى أندية المجموعة الثانية بنفس الرصيد؛ وهو نقطة واحدة لكل فريق.

وفي المجموعة الأولى تقاسم "هلال القدس" الفلسطيني نقاط المباراة مع مضيفه "الجيش" السوري؛ بتعادلهما بهدف لكل طرف، في اللقاء الذي جرى بالعاصمة البحرينية المنامة.

تقدم الفريق الفلسطيني أولاً عبر محمد عبيد في الدقيقة الـ18، ثم منح أحمد الأشقر التعادل لفريقه السوري في الدقيقة الـ49، ليحصل كل فريق على نقطة.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها حقق الوحدات فوزاً صعباً على ضيفه النجمة اللبناني بهدف نظيف، على استاد "الملك عبدالله الثاني".

سجّل سعد مرجان هدف الفوز للوحدات في الدقيقة العاشرة، مانحاً فريقه النقاط الثلاث، اعتلى بها صدارة لمجموعة الأولى.

تجدر الإشارة إلى أن القوة الجوية العراقي و"الكويت" الكويتي أكثر الأندية تتويجاً بكأس الاتحاد الآسيوي برصيد 3 ألقاب لكل نادٍ.