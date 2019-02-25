انت الان تتابع تفاصيل خبر مقصلة الإقالة تطول 15 مدرباً بالدوري السعودي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 25 فبراير 2019 09:47 مساءً - سجل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم رقماً قياسياً غير مسبوق في عدد المدربين المُقالين من أنديتهم، قبل تسع جولات على نهاية المسابقة المحلية.

وحتى هذه اللحظة عرف الدوري السعودي إقالة 15 مدرباً، في حين لا يزال 5 مدربين خارج مقصلة الإقالات، حيث كانت البداية مع الأرجنتيني رامون دياز، الذي أقيل من تدريب اتحاد جدة بعد جولتين من بداية الموسم.

وبدأ مسلسل تساقط المدربين، بإقالة الفيصلي لمدربه الروماني مريشيا ريدنك بعد نهاية المرحلة الخامسة؛ لسوء النتائج، ثم البلجيكي فرانك فيروكاترين من تدريب الباطن، قبل ساعات من انطلاق الجولة الثامنة، وجاء الدور على القادسية الذي فسخ عقد مدربه الصربي ألكسندر ستانوجيفتش.

وأقال النصر المدرب الأوروغوياني دانيال كارينو، ثم لحقه مواطنه ليناردو راموس الذي أقيل من تدريب الاتفاق، ثم أقصت أندية الوحدة والأهلي والفيحاء و"أحد" مدربيها؛ البرازيلي فابيو كاريلي، والأرجنتيني بابلو جودي، ومواطنه غوستافو كوستاس، والأوروغوياني فرانسيسكو أرسي.

وجاء الدور على البرتغالي جورجي جيسوس، الذي أقيل من القيادة الفنية للهلال رغم أن الفريق كان يتربع على صدارة الدوري السعودي برصيد 40 نقطة.

وعادت بعض الأندية للإطاحة بمدربيها الجدد؛ إذ أقال "أحد" البرتغالي باولو ألفيس، ثم لحقه "الفيحاء" بإقصاء الصربي سلافيوليوب موسيلين.

وعاد اتحاد جدة لإقالة الجهاز الفني بإبعاد الكرواتي سلافن بيليتش عن مقاعد البدلاء، ليقرر الاستعانة بمدربه الأسبق التشيلي خوسيه سييرا، في حين انفصل السعودي يوسف الغدير بالتراضي عن قيادة "الباطن".

وصمد الروماني سوموديكا (الشباب)، والبلجيكي بيسنيك هاسي (الرائد)، والروماني دانيال إيسالا (الحزم)، والتونسي فتحي الجبال (الفتح)، والبرتغالي بيدرو إيمانويل (التعاون)، في الاحتفاظ بمناصبهم التدريبية منذ بداية الموسم وحتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن المنظومة الكروية السعودية تشهد تخبطاً غير مسبوق؛ إذ تناوب على رئاسة اتحاد الكرة في البلاد 4 رؤساء في غضون أقل من عام، وهنا يدور الحديث حول عادل عزت، ونواف التمياط، وقصي الفواز، ولؤي السبيعي.