الأهلي يخطف فوزا قاتلا من الوصل ويتأهل لمواجهة الهلال

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الخليج 365- تأهل الأهلي لنصف نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الوصل الأماراتي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب "الجوهرة" ضمن منافسات إياب دور الثمانية.
خطف الأهلي الفوز في الوقت القاتل بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وهي النتيجة التي تؤهل الوصل الأماراتي.
تقدم الوصل عن طريق علي صالح في الدقيقة 38 من الشوط الأول، وتعادل الأهلي عن طريق باولو دياز في الدقيقة 52، وفي الدقيقة الأول من الوقت بدل الضائع تمكن سلمان المؤشر من أحراز هدف الفوز بالدقيقة 91.
بتلك النتيجة صعد الأهلي لدور نصف النهائي بنتيجة المباراتين 4 - 3، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 2 - 2.
وبذلك سيواجه الأهلي نظيره الهلال في الدور نصف نهائي، بعد تأهل الهلال صباح اليوم عقب الفوز على الاتحاد السكندري 3 - 0 في مجموع المواجهتين.
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