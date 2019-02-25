شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة جديدة حول موعد نيمار من الإصابة والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الأثنين من فرنسا أن البرازيلي نيمار جونيور يسير على البرنامج العلاجي الذي وضعه له الفريق الطبي الخاص بالبي إس جي بصورة سريعة الأمر الذي يمهد الطريق لعودة اللاعب سريعاً.

وقال توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان اليوم الأثنين في تصريحات صحفية أدلى بها لبعض وسائل الإعلام في باريس أن نيمار يعاني من الرحلات الكثيرة التي يقوم بها خاصةً وأنه دائماً ما يغادر فرنسا صوب فرنسيا.

وأكمل توخيل " أتواصل مع اللاعب بصورة مستمرة ويشعر بإنه جيد والأمور تسير على ما يرام لكن يجب عليه أن يعود إلينا قبل مواجهة مانشستر يونايتد يوم السادس من مارس المقبل لمؤازرة باقي اللاعبين للحصول على بطاقة العبور للدور ربع النهائي.

وأنهى " اللاعب من المتوقع أن يعود إلى الملاعب قبل الموعد المحدد بحوالي أسبوعين أو عشرة أيام ويشارك في التدريبات الجماعية خاصةً وأنه متواجد في البرازيل منذ عشرة أيام للتعافي من الإصابة التي لحقت به في القدم اليمنى.

وكان نيمار قد غاب عن مواجهة فريقه أمام مانشستر يونايتد في الأولد ترافورد والتي فاز فيها رفقاءه بهدفين مقابل لا شيء وإقتربوا كثيراً من التأهل للدور المقبل في أعرق البطولات الأوروبية.