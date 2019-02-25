شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إيقافه كهربا يتسبب في أزمة جديدة بصفوف الزمالك والان مع التفاصيل

موقع السعودية نيوز365- يبدو أن إيقاف محمود كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، تسبب في أزمة للسويسرى كريستيان جروس المدير الفني للفريق، خاصة بعد عدم استقراره على تجهيز بديل مناسب قبل مواجهة مصر المقاصة، التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب، فى دور ربع النهائى من بطولة كأس مصر.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، قرر إيقاف اللاعب بسبب تطاوله على جمهور الفريق خلال مباراة بترو أتلتيكو الأنجولى بالكونفدراليةـ والتي انتهت بتعادل الفريقين.

ويفكر الخواجه في عدة سيناريوهات لتعويض غياب كهربا والتي من أبرزهاإشراك المغربى حميد أحداد فى التشكيل الأساسى بدلاً من كهربا.

كما بدروس جروس، سيناريو آخر بعودة إبراهيم حسن لقيادة الجبهة اليمنى هجوميًا بعد استبعاده من مباراة بترو أتلتيكو ويتم الدفع بأحمد سيد زيزو فى مركز الجناح الأيسر بدلاً من كهربا بعد مشاركة زيزو فى المباراة الأخيرة فى مركز إبراهيم حسن مع تبادل الأدوار خلال سير المباراة مع كهربا الذى تم استبداله فى الشوط الثانى وبصق نحو جمهور الفريق بعد تعرضه للسباب.