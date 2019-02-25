س و ج.. هل يرحل جروس عن الزمالك بسبب النتائج السيئة مؤخراً؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يرحل جروس عن الزمالك بسبب النتائج السيئة؟.. سؤال يتردد بين جمهور الزمالك فى الفترة الأخيرة، بعد تراجع مستوى الفريق الأبيض فى المباريات التى يخوضها على المستوى المحلى والأفريقى، ضمن الأسئلة التى تدور فى القلعة البيضاء مؤخراً.. والتى نستعرضها فى التقرير التالى..

متى تعاقد الزمالك من جروس؟

تعاقد الزمالك مع جروس فى يوليو الماضى لمدة عام، وأول مباراة قادها مع الفريق كانت أمام بتروجت فى الجولة الأولى بالدورى وانتهت بالتعادل السلبى.





ماذا فعل الزمالك مع جروس منذ قيادته للأبيض؟

قاد الخواجة السويسرى الفريق فى 35 مباراة بمختلف البطولات، حقق الفوز فى 22 مباراة، وخسر 4 مباريات، وتعادل فى 9 مواجهات، ومن بين هذه المواجهات 21 لقاءً فى مسابقة الدورى، فاز فى 16 منها وخسر مرة واحدة وتعادل فى 4، وعلى مستوى بطولة كأس مصر قاد الفريق فى مباراتين فقط فاز فيها أمام الإنتاج ومنية سمنود.

ما البطولات التى حققها جروس للزمالك؟

توج الزمالك ببطولة السوبر المصرى السعودى بعد التغلب على الهلال بهدفين مقابل هدف، وقاد الزمالك لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، ويتصدر مسابقة الدورى حتى الآن برصيد 52 نقطة، بينما ودع الفريق معه البطولة العربية.





لماذا زادت التكهنات برحيل جروس من ميت عقبة؟

يتبع جروس طريقة غريبة فى المباريات، حيث يرفض إجراء التغيير الثالث فى أغلب مبارياته، وعدم اتباع سياسة التدوير، والإبقاء على لاعبين أساسيين رغم تراجع مستواهم.

وما موقف إدارة الزمالك مع ملف المدير الفنى؟

جدد مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، الثقة فى السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق حتى نهاية الموسم الحالى، حفاظاً على استقرار الفريق على الصعيد الفنى لمواصلة المنافسة على مختلف البطولات، وتم إخطاره قبل معسكر الفريق المقام حالياً بالإسكندرية بأن المجلس يدعمه وكامل جهازه المعاون لنهاية الموسم، ويطالبه فقط بمراعاة العدالة داخل الفريق.

كيف يتغلب الزمالك على نتائج المباريات مع جروس؟

يدرس المجلس الأبيض الاستعانة بأحد أبناء النادى فى الجهاز المعاون للخواجة السويسرى، ويتم دراسة فتح خط مفاوضات مع خالد جلال وطارق يحيى ومحمد صلاح لتولى أحدهم مهمة المدرب المساعد لجروس وحاجة الفريق لمدرب ملم بخبايا الدورى المصرى والبطولة الأفريقية.