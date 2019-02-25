7 أرقام مثيرة قبل مواجهة الداخلية وبتروجت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات الثالثة والنصف عصر اليوم يستضيف فريق الداخلية نظيره بتروجت على استاد كلية الشرطة بالعباسية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى العام فى مواجهة صعبة للفريقين، خاصة بعدما خسر صاحب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدف من الأهلى فى الجولة الأخيرة للدورى، بينما فاز الفريق البترولى على الإنتاج الحربى بهدف دون رد. ويعرض الخليج 365 7 معلومات عن الفريقين قبل المواجهة المرتقبة.

الداخلية وبتروجت

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