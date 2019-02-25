شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. هل ينجو جروس من مصير 24 ضحية للزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طوال فترة ولاية مرتضى منصور للزمالك، سواء الولاية الأولى أم الثانية، لم يرحل مدرب للفارس الأبيض بنهاية عقده، وتنوعت القصص فى تغيير المدربين بين إقالة وهروب متعمد للمدربين.

وشهد الزمالك قصة نهاية قبل أوانها للمدربين فى 24 مناسبة سابقة تحت قيادة مرتضى منصور لقلعة ميت عقبة، فهل يلقى جروس نفس المصير أم يهرب من الصدمة المحتملة؟.

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