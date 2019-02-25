شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإسماعيلى يحذر لاعبيه من خطورة مهاجمى الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة البلجيكى سيدومير يانيفسكى، حالياً على دراسة فريق طلائع الجيش من خلال التسجيلات الأخيرة له بمسابقة الدورى. ويلتقى الفريقان غدا، الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى إطار منافسات الجولة الــ24 بمسابقة الدورى المحلى. وحذر الجهاز الفنى لاعبيه من خطورة الخط الأمامى للفريق العسكرى سعيا للحد من فاعليتهم فى مواجهة الغد.

كانت هذه تفاصيل خبر جهاز الإسماعيلى يحذر لاعبيه من خطورة مهاجمى الطلائع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.