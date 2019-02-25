قرار "عادل ومنطقي".. بيراميدز يشيد باتحاد الكرة.. ويؤكد جاهزيته لمواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد أحمد عفيفي المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز أن فريقه يستعد جيدًا لخوض مباراة الأهلي والمقرر لها يوم الخميس المقبل في كأس مصر، لافتًا إلى قرار اتحاد الكرة المصري باستبدال المباراة عادل ومنطقي.

وخلال بيان رسمي على صفحة النادي بموقع التواصل الاجتماعي توتير قال عفيفي: "الجهاز الفني بقيادة رامون دياز يستعد جيدًا للمباراة، ويعلم أنه يواجه فريق كبير".

وأشار إلى أن المباراة ستكون قوية وكل الاحتملات فيها مفتوحة ولكننا نسعى للفوز والتأهل.

وعن موقف النادي من إقامة المباراة في موعدها قال: "اتحاد الكرة هو الجهة المنظمة للبطولات المحلية، نتفق أو نختلف معه وفقًا للطرق الشرعية لكننا نحترم قراره والفريق جاهز لخوض اللقاء وفقًا للجدول الأخير".

وأكمل: "استبدال مباراة الدوري بالكأس كان قرار عادل ومنطقي يضمن حقوقنا في تكافؤ الفرص".

جدير بالذكر أن الأهلي يرفض تعديلات اتحاد الكرة الأخيرة واستبدال مباراة بيراميدز في الدوري لخوضها في الكأس.