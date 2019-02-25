تأجيل الزمالك والمقاصة.. "تضارب أبيض".. و"حل سحري" لأزمة الأهلي وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

اتسمت مباريات الزمالك ومصر المقاصة في السنوات الأخيرة بالجدل الذي يثار حولها، وتأتي مواجهة 27 فبراير بكأس مصر، لتشهد حالة جديدة من الجدل.

وسبق وحددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، يوم 27 من فبراير موعدا لربع نهائي الكأس بين الزمالك والمقاصة بملعب برج العرب.

واعترض مسؤولو نادي مصر المقاصة على موعد مواجهة الزمالك، نظرا لأن هذا يعرضهم لمزيد من الضغط والاجهاد قبل مواجهة الانتاج الحربي بالدوري.

بداية الأزمة

اصدر نادي بيراميدز بيانا رسميا، بعد تصريحات تركي آل الشيخ مالك النادي، بشأن رفضهم لمواجهة الأهلي يوم 28 فبراير بالدوري في الدور الثاني، قبل أن يلعب الأهلي مباراته مع الزمالك بالدور الأول.

وبعد بيانات متبادلة واجتماعات في اتحاد الكرة مع الأندية، تقرر عمل تعديلات على جدول الدوري والكأس، وتم استبدال مواجهة الأهلي وبيراميدز بالدوري بمباراة دور الـ16 للكأس، وتحديد موعد باقي مباريات الكأس.

وقامت لجنة المسابقات بتحديد موعد 27 من شهر فبراير لمباراة الزمالك والمقاصة، ليضغط الفريقين قبل مباراتهما أمام بترو أتلتيكو في أنجولا بالكونفيدرالية، والانتاج الحربي بالدوري.

اعتراض المقاصة

خرج طلعت يوسف المدير الفني لنادي مصر المقاصة وابدى استيائه في تصريحات تلفزيونية من موعد المباراة وحالة الاجهاد التي تصيب الفريق بسبب ضغط المباريات.

وألمح طلعت يوسف لإمكانية الاستعانة بعدد من اللاعبين الشباب في مباراة الزمالك بالكأس، من أجل تفادي الاجهاد قبل مواجهة الانتاج بالدوري يوم 2 مارس.

وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة صرح قائلا "نحن لا نلعب في أفريقيا، ولسنا طرفا في أزمة الأهلي وبيراميدز، لماذا يتم ضغط جدول المباريات الخاصة بنا".

واستمر "الانتاج الحربي هو منافسنا بالمربع الذهبي، مباراتنا معه مصيرية ومهمة للفريق، نستهدف التواجد بالمربع الذهبي، لم نكن لنلعب مع الزمالك في هذا الوقت لولا أزمة الأهلي وبيراميدز وتعديل الجدول".

طلب التأجيل

وأرسل نادي مصر المقاصة خطابا للاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة المسابقات يطلب فيها تأجيل مباراته مع الزمالك بكأس مصر.

وقال أحمد مجاهد المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة، بأن الأمر تم تحويله للجنة المسابقات لكي تتخذ القرار، واتحاد الكرة ليس لديه تعليق في الوقت الحالي على تلك الأزمة.

تضارب أبيض

رحب نادي الزمالك في بداية الأمر من خلال تصريحات لرئيس النادي بفكرة تأجيل المباراة في حال طلب المقاصة لهذا الأمر.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" "الزمالك والمقاصة لديهما ظروفا خاصة، نحن نمثل مصر في الكونفيدرالية ومباراتنا مع بترو أتلتيكو في أنجولا مصيرية".

وتابع "ما أزمة اتحاد الكرة لا أفهم، نحن والمقاصة اتفقنا على التأجيل ولا مانع، لماذا يتم الزج بنا في أزمة الأهلي وبيراميدز".

وبعد ذلك صرح أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك وشدد على أن المجلس قرر خوض المباراة في موعدها دون أي تأجيل.

حل سحري لأزمة الأهلي وبيراميدز

قال بكري سليم نائب رئيس نادي مصر المقاصة، أن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات رحب بمقترحه الخاص بتأجيل مواجهات كأس مصر لما بعد أمم أفريقيا 2019، وذلك تفاديا للأزمات الأخيرة.

وقال سليم في تصريحاته "عندما تحدثنا مع عامر حسين، وجدنا منه استيعاب وتفهم للموقف، فالأمر لا يتعلق فقط بمباراة الزمالك والمقاصة، ولكن أيضا فيما يخص مباراة الأهلي وبيراميدز والأزمة الأخيرة".

سيف زاهر عضو اتحاد الكرة، في تصريحاته عبر برنامجه التلفزيوني، تحدث عن أن تأجيل مباراة الزمالك والمقاصة قد يصحبه قرارا يخص مباراة الأهلي وبيراميدز، وأن عامر حسين عليه اتخاذ القرار النهائي خلال الساعات المقبلة.