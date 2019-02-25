محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365
يخضع محمود علاء مدافع الفريق الأول بنادي الزمالك لاختبار طبي غدًا الثلاثاء لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة مصر المقاصة المقبلة بكأس مصر.
ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره مصر المقاصة على ملعب برج العرب يوم الأربعاء المقبل في دور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.
ويعاني محمود علاء من إجهاد في العضلة الضامة تعرض لها قبل مباراة طلائع الجيش في الدوري ليغيب عن المباراة، كما غاب عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام بتروأتلتيكو الأنجولي في الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.
جدير بالذكر أن الجهاز الفني للفريق الابيض تحت قيادة السويسري كريستيان جروس قام بضم اللاعب لقائمة الفريق المتواجدة في المعسكر الحالي بالإسكندرية.
كانت هذه تفاصيل خبر الاختبار الطبي يوضح موقف "علاء" من مباراة الزمالك والمقاصة بكأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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