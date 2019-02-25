محمود علاء يواصل تدريباته التأهيلية في معسكر الزمالك

محمود علاء لاعب الزمالك

كتب - مصطفى جويلي

يواصل محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته التأهيلية خلال معسكر الفريق الأبيض، المقام حاليًا في منطقة برج العرب بالإسكندرية، على أمل اللحاق بالمباراة المقبلة أمام المقاصة.

يتقابل الزمالك والفريق الفيومي، يوم الأربعاء المقبل، في دور

الـ8 من بطولة كأس مصر، على ستاد برج العرب.

كان الزمالك افتقد لخدمات مدافعه المتألق، خلال آخر مباراتين أمام طلائع الجيش في الجولة 23 من مسابقة الدوري المصري، وبترو أتليتكو

في الجولة الثالثة من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، وفشل الفريق الأبيض في تحقيق الفوز فيهما، حيث انتهت المباراة الأولى بالتعادل الإيجابي 2/2، وحسم التعادل نتيجة المباراة الثانية أيضًا بعد أن انتهت بنتيجة 1/1.

ودفع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للقلعة البيضاء، بمحمود حمدي "الونش"، خلال آخر مباراتين، ليحل محل محمود علاء المصاب.